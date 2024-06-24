АЗС изменили цены: сколько теперь в Украине стоит бак бензина

С начала июня бензин А-95 в Украине подорожал на 54 коп./л. Так, 24 июня крупные АЗС продают ресурс в среднем по 56,52 грн/л, тогда как 31 мая – по 55,98 грн/л. Таким образом, чтобы заправить авто с 50-литровым баком, сейчас придется заплатить в среднем 2 826 грн, тогда как в конце весны это стоило 2 799 грн.

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В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", в последние дни стоимость бензина практически не меняется. С 18 июня она колеблется в районе 56,48-56,52 грн/л. Т.е., пока можно говорить о стабилизации цен.

Сколько бензин стоит на АЗС

В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 52,45-60,99 грн/л. Соответственно:

если заправляться на заправках сети с самой низкой ценой, за полный бак придется отдать 2 623 грн;

с самой высокой – 3 050 грн, т.е., на 427 грн больше.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 60,99грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,42 грн/л.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили на заправках Авантаж 7 – 52,45 грн/л. А кроме того:

Укр-Петроль – 52,53 грн/л;

Marshal 52,8 грн/л;

SUN OIL 52,9 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на украинских АЗС ожидается подорожание бензина и дизеля. Причина – готовящееся повышение акцизов на топливо. Впрочем, рост не будет резким – по прогнозам, цены не вырастут даже на 2 грн/л.

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