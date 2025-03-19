Авиакомпанию минобороны РФ довели до банкротства: остался только один самолет

Авиакомпания "Космос", принадлежащая структуре министерства обороны России, оказалась на грани банкротства. В настоящее время у нее остается всего один самолет, количество сотрудников сократилось почти в пять раз, основной акционер прекратил финансирование перевозчика, а Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) уже инициировала судебный процесс о признании компании банкротом.

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Как сообщают росСМИ, 20 февраля сертификат эксплуатанта "Космоса" был приостановлен по инициативе самой компании. Тем временем Арбитражный суд Москвы рассматривает иск ФНС о банкротстве авиакомпании – следующее заседание назначено на 19 марта.

Контрольный пакет акций "Космоса" был приобретен Специальным летным отрядом (СЛО) минобороны в конце 2022 года за символическую цену в 1 рубль. При этом за последние пять лет чистый убыток компании превысил 700 млн рублей, а количество самолетов в парке сократилось с трех до одного. Общая задолженность "Космоса" на данный момент приближается к 900 млн рублей, включая долги перед "Роскосмосом", СЛО минобороны, ФНС и сотрудниками компании.

В 2023 году в авиакомпании работало более 200 человек, но к началу 2025 года численность персонала снизилась до 40 человек. Кроме того, с 2024 года новый акционер прекратил выделение займов на погашение налоговой задолженности, что усугубило финансовое положение перевозчика.

В "Космосе" подтвердили приостановку сертификата, заявив, что полеты продолжаются на основании свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. "При улучшении финансовой ситуации будет рассмотрен вопрос о возобновлении использования коммерческого сертификата", — отметили в компании.

Однако для этого авиакомпании необходимо увеличить свой флот до минимум трех самолетов. В настоящее время ведутся переговоры об аренде дополнительных Як-42.

Утрата интереса основного акционера к "Космосу" может быть связана с изменениями в руководстве минобороны: куратором авиакомпании был экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов, но после его ареста в апреле 2024 года поддержка со стороны ведомства прекратилась. Попытки руководства компании выйти на связь с основным акционером оставались без ответа.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия провалила "импортозамещение" в авиаотрасли – Sukhoi Superjet 100 до сих пор зависит от иностранных комплектующих, а проект его полной локализации постоянно переносится. Санкции лишили РФ возможности создавать конкурентоспособные самолеты, что ставит под угрозу будущее авиапрома.

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