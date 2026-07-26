Аукцион "Энергоатома" по продаже электроэнергии прошел без нарушений – УЭБ

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) подтвердила, что аукцион по продаже электроэнергии производства "Энергоатома" прошел в полном соответствии с действующими правилами, без признаков манипулирования или других нарушений.

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Об этом говорится в ответе биржи на запрос Минэнерго, фрагмент которого обнародовал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

По заключению биржи, торги прошли "в полном соответствии с требованиями Порядка и Регламента", а каких-либо признаков манипулирования и/или других нарушений установлено не было.

Речь идет об аукционе от 14 июля, инициированном ВП "Энергоатом-Трейдинг" АО "НАЭК "Энергоатом". По позиции "График базовой нагрузки" было реализовано 100% заявленного объема – 528 тыс. МВт-ч.

Как указано в ответе биржи, основной период торгов длился с 10:00 до 13:39, после чего автоматически, в соответствии с Регламентом, состоялся переход к дополнительному периоду. В его начале инициатор сохранил стартовую цену на уровне 7 000 грн/МВт-ч без снижения.

УЭБ также обратила внимание на то, что объединение лотов в пакеты предусмотрено действующими правилами торгов. Порядок устанавливает ограничения на количество лотов только для специальных сессий, тогда как для других типов аукционов такие ограничения отсутствуют. Соответствующие изменения в Регламент, которыми введено последовательное проведение основного и дополнительного периодов торгов с разделением лотов по объемам (от 50 до 200 единиц в пакете), были одобрены Аукционным комитетом еще в 2021 году при поддержке представителей НКРЭКП.

По данным биржи, с момента введения этих норм жалоб о нарушениях или признаках манипулирования к организатору аукциона не поступало.