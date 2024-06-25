Арестович поручил защищать свои курсы от пиратов компании, которая работала в РФ и одобряла цензуру 

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович нанял компанию "Инфоконтроль" для защиты авторских прав на свои курсы. Владелец компании активно работал на российском рынке, а в Москве зарегистрирована фирма с идентичным названием.

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Компания "Инфоконтроль" зарегистрирована в Ужгороде, ее директор – Иван Решетар, говорится в данных системы YouControl. Представители этой компании, к примеру, направили десятки обращений в Google с просьбой исключить из поисковика выдачу семинаров Арестовича на разных сайтах.

Также "Инфоконтроль" обращается и непосредственно к администрации сайтов с просьбой удалить контент, права на который принадлежат бывшему советнику Офиса президента.

Речь идет о семинарах Арестовича "Искусство общаться", "Искусство Читать" и т.д. Обращения отправляли от имени компании с украинской юрисдикцией. Однако в России существует компания с аналогичным названием – "Инфоконтроль". В ней директором значится Александр Филатов.

"Инфоконтроль" с регистрацией в Москве защищает авторские права на территории РФ. Они подают в суды, рассылают жалобы в разные ассоциации, владельцам сайтов. Более того, еще недавно Иван Решетар, направляя жалобы, сразу указывал два офиса: украинский и российский.

Российский "Инфоконтроль" продолжает работать на территории РФ и платить налоги в казну агрессора. При этом они также высказывали и политическую позицию. Например, одобряли действия российского "Роскомнадзора", который занимается цензурой, блокирует оппозиционные СМИ на территории РФ.

В "Инфоконтроле" заявляли несколько лет назад: "все движется в правильном направлении. Если все будет развиваться бесконтрольно и каждый будет раздавать налево-направо любой контент, это не будет хорошо. Тем более, когда люди начинают пропагандировать какие-то вещи, запрещенные законодательством или не соответствующие морали, нарушающие права и свободы других людей, ничем хорошим это не кончится".

При этом Решетар еще в 2021-м в соцсетях российской компании представлялся руководителем "Инфоконтроля" без уточнения, что речь идет именно об украинском офисе.

Жалобы, которые отправлял Решетар, он подписывал сразу двумя представительствами: российским и украинским. Об этом свидетельствует жалоба, которая опубликована dapf.ru.

То есть украинец представлял сразу два офиса (российский и украинский). Российская компания продолжает платить налоги в бюджет агресора.

Ранее OBOZ.UA писал, что Арестович из-за границы выдал абсурдную похвалу в сторону российского диктатора за его "прямую линию".

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