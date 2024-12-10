Аптеки будут предлагать медикаменты по-новому: как изменили программу "Доступные лекарства"

В Украине расширили программу "Доступные лекарства" – в рамках "Зимової підтримки". В частности, в нее были включены 30 новых действующих веществ, среди которых – препараты для ревматологических, неврологических, глазных и эндокринологических болезней. Кроме того, аптеки будут обязаны предлагать покупателям сначала самые дешевые препараты.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил:

Также программу распространили на детей –добавили лекарства в форме капель и мазей.

Украинцам дали возможность за средства "Зимової єПідтримки" (т.н. "тысячи Зеленского") приобрести лекарства отечественного производства.

"Расширяем сеть аптек, задействованных в программе. В частности, к ней присоединятся все аптеки, работающие в больницах. Обяжем аптеки предлагать покупателям сначала препараты по самой низкой цене, учитывая действующее вещество", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметил Шмыгаль, в настоящее время ведется работа по доступности лекарств "в самых отдаленных населенных пунктах". В частности, рассказал он:

в 13 областях уже работают мобильные аптеки;

по всей стране, включая прифронтовые регионы, есть возможность доставки медпрепаратов "Укрпочтой".

"Программой за 5 лет воспользовалось более 5 млн украинцев, подключено 15 тысяч аптек, доступно почти 600 препаратов. А в госбюджете на 2025 год на программу "Еще более доступные лекарства" заложено 6,6 млрд грн", – резюмировал премьер.

Напомним: "Доступные лекарства" – это проект, по которому государство возвращает аптекам средства за определенные препараты, полностью, либо частично. Спектр заболеваний, которые лечат эти препараты, широкий – от сердечно-сосудистых до эпилепсии и пр.

Чтобы воспользоваться программой, лекарство должен выписать врач – в форме электронного рецепта на международное непатентованное название (кроме препаратов инсулина). Пациент же выбирает в аптеке конкретный препарат.

Срок действия е-рецепта по программе "Доступные лекарства" – 30 дней. Список бесплатных лекарств по программе – по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 января 2025 года возобновят государственный надзор над качеством лекарственных средств. А также за соблюдением лицензионных условий по их производству, торговле и импорту.

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