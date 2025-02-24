Apple не оставил россиянам альтернатив: компания ввела "санкции" против айтишников РФ

Технологический гигант Apple ограничил для российских разработчиков доступ к инструменту для разработки и распространения приложений для операционной системы iOS. Решение может затронуть все крупные корпорации и компании-разработчики в стране-агрессоре.

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Как сообщают росСМИ, речь идет о Apple Developer Enterprise Program (ADEP), которая использовалась для разработки приложения для операционной системы iOS и их распространения среди сотрудников компаний без публикации в магазине App Store. Ранее российским IT-компаниям разослали письма с предупреждением о прекращении работы платформі с середины февраля, и 12 февраля доступ был ограничен.

Это повлияет на обеспечение российских корпораций цифровыми инструментами внутри своей экосистемы и замедлит процесс тестирования приложений без необходимости выкладки в публичный магазин, констатируют эксперты. В частности, ADEP была популярна среди компаний для создания таких программ:

корпоративные чат-боты;

системы учета логистики;

CRM-системы (систем управления взаимоотношениями с клиентами);

внутренние инструменты для бизнеса.

Это серьезно повлияет на рынок мобильных приложений в РФ и вынудит компании пересмотреть свои стратегии, а также искать обходные пути и инвестировать в альтернативные платформы. При этом альтернативные решения имеют ограничения и не смогут заменить нативные мобильные приложения, поскольку на данный момент на рынке прямой альтернативы ADEP нет.

Стоит отметить, что Apple была одной из первых компаний, которая объявила о прекращении сотрудничества с РФ и выходе с российского рынка в связи с полномасштабной военной агрессией страны против Украины. В марте 2022 года компания приостановила продажи всех своих продуктов в стране-агрессоре, но поставки деталей прекратились только через два года – 2 марта 2024-го.

Ранее сообщалось, что россияне, обладающие техникой американской марки Apple, больше не смогут рассчитывать на ремонт в авторизованных сервисных центрах с оригинальными деталями, поскольку из-за приостановки поставок в РФ их больше не осталось. А поскольку гарантия на iPhone и Macbook действует 2 года, в феврале 2024-го она истекла гарантия для всех устройств.

Также OBOZ.UA сообщал, что чиновники и государственные компании России продолжают массово закупать iPhone, несмотря на официальный запрет. В первые девять месяцев 2024 года госзакупки смартфонов Apple выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

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