В России закончились оригинальные детали Apple: как теперь ремонтируют свои iPhone

Россияне, обладающие техникой американской марки Apple, больше не смогут рассчитывать на ремонт в авторизованных сервисных центрах с оригинальными деталями. В РФ их попросту больше не осталось.

Как сообщают росСМИ, из-за прекращения поставок закончились оригинальные комплектующие для смартфонов iPhone и ноутбуков Macbook. В связи с этим в России официально прекратили обслуживание iPhone 14 и 15.

Стоит отметить, что Apple была одной из первых компаний, которая объявила о прекращении сотрудничества с РФ и выходе с российского рынка в связи с полномасштабной военной агрессией страны против Украины. В марте 2022 года компания приостановила продажи всех своих продуктов в стране-агрессоре, но поставки деталей прекратились только через два года – 2 марта 2024-го.

До этого времени поставлялись оригинальные комплектующие к последним моделям техники, а детали к предыдущим поколениям смартфонов перестали ввозить еще в декабре прошлого года. Но их дефицит начался еще раньше – летом 2023-го, жалуются российские аналитики.

Стоит отметить, что гарантия на iPhone и Macbook действует 2 года. Поэтому сервисные центры продолжали обеспечивать гарантийный ремонт техники, купленной до февраля 2022 года, – в феврале 2024-го истекла гарантия для всех устройств.

На этом фоне в России остался только один центр, который может ремонтировать корпоративную технику. Причем нельзя говорить, что это делается с разрешения Apple. Поэтому теперь для ремонта смартфонов используются ввозимые из Китая комплекты или детали, получаемые после разборки старых аппаратов.

Впрочем, техника Apple все равно появляется в российских магазинах. Причиной стало то, что в июне 2022-го российский диктатор Владимир Путин разрешил ввоз в РФ товаров без разрешения правообладателя под видом "параллельного импорта". В список таких товаров вошла в том числе и продукция Apple.

Как уже писал OBOZ.UA, в связи с этим в России продают уже распакованные и активированные за границей iPhone. Таким образом россияне рассчитывают обойти блокировку Apple. Устройства уже поступили в магазины.

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