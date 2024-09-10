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Сколько бы стоил iPhone 16 в Украине, если бы действовали цены, как в США: все расчеты

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
963
Сколько бы стоили новые айфоны на украинские деньги

Компания Apple представила свои последние разработки: смартфоны iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Цены на новинки стартуют от 799 долларов.

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Впрочем, такие цены доступны для заказа на территории США. Согласно данным на официальном сайте, цены на каждую модель в переводе на гривны будут такими:

Модель

Память

Цена, $

Цена, грн
iPhone 16

128 Гб

799

32 899

iPhone 16

256 Гб

899

37 016

iPhone 16

512 Гб

1099

45 252

iPhone 16 Plus

128 Гб

899

37 016

iPhone 16 Plus

256 Гб

999

41 134

iPhone 16 Plus

512 Гб

1199

49 369

iPhone 16 Pro

128 Гб

999

41 134

iPhone 16 Pro

256 Гб

1099

45 252

iPhone 16 Pro

512 Гб

1299

53 487

iPhone 16 Pro

1 Тб

1499

61 722

iPhone 16 Pro Max

256 Гб

1199

49 369

iPhone 16 Pro Max

512 Гб

1399

57 604

iPhone 16 Pro Max

1 Тб

1599

65 839

Все устройства по традиции поставляются вместе с зарядным кабелем типа USB-C, который подходит для USB-адаптеров и компьютерных портов. В то же время, чтобы уменьшить выбросы углерода, Apple перестали поставлять собственные адаптеры и наушники AirPods вместе с "айфонами" - их можно будет приобрести отдельно. Новая линейка представлена в разных цветах. В частности, на сайте доступны следующие модели:

  • iPhone 16 : черный, зеленый, розовый, синий и белый;
  • iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max : Desert Yellow/Desert Titanium и Cement Gray/Titanium Gray.
Цены на iPhone на официальном сайте

Также для американского рынка действует ряд специальных предложений. К примеру, рассрочка оплаты: от $33.29 за девайс iPhone 16 128 Гб до $66,62 за девайс iPhone 16 Pro Max 1 Тб. Кроме того, для покупателей доступна функция trade in – то есть возможность купить устройство со скидкой, если сдать старый смартфон (iPhone 12 и более новые модели).

Но пока заказать iPhone 16 в Украине невозможно, потому что ни один из ритейлеров еще не объявил о продажах. В этой связи ожидается, что предварительные цены на новые iPhone 16 в Украине станут известны в ближайшие дни.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что все магазины, продающие технику Apple в Украине, реализуют контрабанду, в нарушение налогового законодательства. При этом ни один из десяти проданных образцов техники Apple не имел отметки официального импорта, а фискальный чек выдал только один магазин.

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