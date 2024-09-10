Сколько бы стоил iPhone 16 в Украине, если бы действовали цены, как в США: все расчеты

Компания Apple представила свои последние разработки: смартфоны iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Цены на новинки стартуют от 799 долларов.

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Впрочем, такие цены доступны для заказа на территории США. Согласно данным на официальном сайте, цены на каждую модель в переводе на гривны будут такими:

Модель Память Цена, $ Цена, грн iPhone 16 128 Гб 799 32 899 iPhone 16 256 Гб 899 37 016 iPhone 16 512 Гб 1099 45 252 iPhone 16 Plus 128 Гб 899 37 016 iPhone 16 Plus 256 Гб 999 41 134 iPhone 16 Plus 512 Гб 1199 49 369 iPhone 16 Pro 128 Гб 999 41 134 iPhone 16 Pro 256 Гб 1099 45 252 iPhone 16 Pro 512 Гб 1299 53 487 iPhone 16 Pro 1 Тб 1499 61 722 iPhone 16 Pro Max 256 Гб 1199 49 369 iPhone 16 Pro Max 512 Гб 1399 57 604 iPhone 16 Pro Max 1 Тб 1599 65 839

Все устройства по традиции поставляются вместе с зарядным кабелем типа USB-C, который подходит для USB-адаптеров и компьютерных портов. В то же время, чтобы уменьшить выбросы углерода, Apple перестали поставлять собственные адаптеры и наушники AirPods вместе с "айфонами" - их можно будет приобрести отдельно. Новая линейка представлена в разных цветах. В частности, на сайте доступны следующие модели:

iPhone 16 : черный, зеленый, розовый, синий и белый;

: черный, зеленый, розовый, синий и белый; iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max : Desert Yellow/Desert Titanium и Cement Gray/Titanium Gray.

Также для американского рынка действует ряд специальных предложений. К примеру, рассрочка оплаты: от $33.29 за девайс iPhone 16 128 Гб до $66,62 за девайс iPhone 16 Pro Max 1 Тб. Кроме того, для покупателей доступна функция trade in – то есть возможность купить устройство со скидкой, если сдать старый смартфон (iPhone 12 и более новые модели).

Но пока заказать iPhone 16 в Украине невозможно, потому что ни один из ритейлеров еще не объявил о продажах. В этой связи ожидается, что предварительные цены на новые iPhone 16 в Украине станут известны в ближайшие дни.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что все магазины, продающие технику Apple в Украине, реализуют контрабанду, в нарушение налогового законодательства. При этом ни один из десяти проданных образцов техники Apple не имел отметки официального импорта, а фискальный чек выдал только один магазин.

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