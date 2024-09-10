Сколько бы стоил iPhone 16 в Украине, если бы действовали цены, как в США: все расчеты
Компания Apple представила свои последние разработки: смартфоны iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Цены на новинки стартуют от 799 долларов.
Впрочем, такие цены доступны для заказа на территории США. Согласно данным на официальном сайте, цены на каждую модель в переводе на гривны будут такими:
Все устройства по традиции поставляются вместе с зарядным кабелем типа USB-C, который подходит для USB-адаптеров и компьютерных портов. В то же время, чтобы уменьшить выбросы углерода, Apple перестали поставлять собственные адаптеры и наушники AirPods вместе с "айфонами" - их можно будет приобрести отдельно. Новая линейка представлена в разных цветах. В частности, на сайте доступны следующие модели:
- iPhone 16 : черный, зеленый, розовый, синий и белый;
- iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max : Desert Yellow/Desert Titanium и Cement Gray/Titanium Gray.
Также для американского рынка действует ряд специальных предложений. К примеру, рассрочка оплаты: от $33.29 за девайс iPhone 16 128 Гб до $66,62 за девайс iPhone 16 Pro Max 1 Тб. Кроме того, для покупателей доступна функция trade in – то есть возможность купить устройство со скидкой, если сдать старый смартфон (iPhone 12 и более новые модели).
Но пока заказать iPhone 16 в Украине невозможно, потому что ни один из ритейлеров еще не объявил о продажах. В этой связи ожидается, что предварительные цены на новые iPhone 16 в Украине станут известны в ближайшие дни.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что все магазины, продающие технику Apple в Украине, реализуют контрабанду, в нарушение налогового законодательства. При этом ни один из десяти проданных образцов техники Apple не имел отметки официального импорта, а фискальный чек выдал только один магазин.
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