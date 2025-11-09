Украинцам обещали уникальную защиту энергообъектов: обстрелы показали обратное. Кто ответственен

В 2023 году Украина анонсировала создание уникальных защитных сооружений для энергетики, однако полноценная многоуровневая защита построена лишь частично и только для подстанций, тогда как ТЭС и генерацияостались незащищенными. Масштабы российских ударов оказались больше, чем объем реализованных работ и выделенного финансирования.

После очередных массированных ударов России по энергетической инфраструктуре социальные сети снова заполнили цитаты и напоминания о громких заявлениях двухлетней давности. Тогда глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем уверял, что в Украине строят уникальные защитные сооружения для подстанций и энергообъектов.

Еще в 2023 году было объявлено об "историческом" проекте – возведения защитных сооружений для объектов энергетической инфраструктуры, способных выдерживать ракетные удары. Тогда Найем подчеркнул: "В мире не будет существовать аналогов таких сооружений, которые мы делаем у нас, в Украине". Речь шла о четырех ключевых объектах, которые должны были завершить до начала отопительного сезона 2023-2024 годов. Этот проект был инициирован сразу после массированных атак на энергетические объекты осенью 2022 года.

В 2024 году Мустафа Найем уточнил, что Агентство работает преимущественно над защитой распределительных подстанций "Укрэнерго". На тот момент их было 22 наиболее критических в 14 областях с напряжением 750 и 330 кВ. Во время массированных обстрелов подстанции, на которых уже построили защитные сооружения второго уровня, продемонстрировали свою эффективность, ведь все оборудование уцелело . Однако третий уровень защиты, который предусматривает полную защиту от ракетных ударов, оставался недофинансированным и требовал дополнительных средств со стороны государства.

Сейчас ситуация в энергетической сфере остается сложной. По последним данным, с начала новой волны обстрелов повреждено около 15 теплоэлектростанций (ТЭС) и более 30 подстанций разного уровня критичности. Частично уцелели те объекты, на которых были установлены защитные сооружения второго уровня. В то же время третий уровень защиты, который мог бы предотвратить полный вывод из строя ТЭС от ракетных атак, еще не реализован из-за нехватки финансирования и сложности технической реализации.

В сети ранее упоминали, что защитные сооружения могут обеспечить полную безопасность всех энергетических объектов, но на самом деле сейчас они способны эффективно защищать только критические подстанции и объекты второго уровня. После последних атак в соцсетях массово распространяют саркастический вариант цитаты Найема об аналогах: "Судя по последствиям ударов, уже и не будет".

