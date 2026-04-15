Американская торговая палата раскритиковала правительственный законопроект № 14344 из-за угрозы монополизации портовой отрасли

Согласно позиции бизнес-ассоциации, предложенные законодательные изменения не отвечают стратегическим целям развития Украины. Вместо стимулирования инвестиций, упрощения процедур и развития морехозяйственного комплекса документ приводит к усилению государственного регулирования и контроля.

Об этом говорится в пресс-релизе Американской торговой палаты.

По мнению экспертов компаний членов Палаты, текущая редакция законопроекта содержит ряд критических положений, нарушающих принцип верховенства права по защите прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, создавая предпосылки для злоупотребления монопольным положением и ограничения конкуренции в морских портах.

В частности, отмечается, что нормы законопроекта ставят под угрозу возможность пересмотра ставок портового сбора и противоречат закону "О защите экономической конкуренции"; создают предпосылки для искусственного ("ручного") регулирования рынка буксирных услуг в Украине и формируют непрозрачную процедуру получения права на предоставление таких услуг; сужают возможности для инвестирования в сферу лоцманского проведения судов, а также могут привести к монополизации рынка государственными предприятиями и вызвать рост логистических расходов в международных перевозках.

Также эксперты обращают внимание на другие положения законопроекта, которые создают риски безопасности судоходства, в частности в вопросах поддержания гарантированных глубин и осуществления эксплуатационного дноуглубления; нарушают принцип верховенства права по защите прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, создавая потенциальные предпосылки для злоупотребления монопольным положением и ограничения конкуренции в морских портах.

"Эксперты компаний-членов Палаты отмечают необходимость срочной доработки указанного проекта Закона с учетом позиции бизнес-сообщества", – говорится в тексте.

В то же время в Палате подчеркнули, что бизнес готов приобщиться к дальнейшему конструктивному диалогу, совместному обсуждению документа и наработке сбалансированных решений.

Правительственный законопроект №14344 предлагает ряд коренных изменений в Кодекс торгового мореплавания и Закон "О морских портах Украины". Ряд заложенных в нем норм вызывает серьезную обеспокоенность участников рынка.

В частности, документ предусматривает отмену обязанности разрабатывать методику установления ставок портовых сборов, что создает угрозу непрозрачного и неконкурентного формирования тарифов.

Кроме того, законопроект наделяет профильное министерство правом разрабатывать и утверждать Порядок предоставления буксирных услуг в портах. Это создает условия для перехода отрасли под фактический контроль ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), являющейся владельцем государственного буксирного флота. Благодаря таким изменениям государственный монополист сможет устранять с рынка небольшие и иностранные частные компании путем установления чрезмерно жестких квалификационных барьеров или непрозрачной процедуры согласования.

Также законопроект №14344 предлагает закрепить исключительное право на предоставление лоцманских услуг за государственными предприятиями. Лоцманскую службу планируется включить в состав службы капитана морского порта. В результате капитан порта одновременно станет участником рынка услуг и будет осуществлять надзор за этой же деятельностью, что создает прямой конфликт интересов.

Среди других критических нововведений – ликвидация четкого разграничения административных функций по обеспечению безопасности мореплавания и функций контроля. В случае принятия закона государственные предприятия смогут осуществлять надзор за собственной же деятельностью, что полностью нивелирует эффективность государственного контроля.

Также законопроект возлагает на портовых операторов (стивидоров) несвойственную им обязанность проверять пригодность судов к погрузке навалочных грузов и предусматривает отмену "Свода обычаев порта" – ключевого документа, устанавливающего унифицированные правила работы с учетом логистических и технических особенностей каждой отдельной гавани.