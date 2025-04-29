Amazon меняет политику из-за пошлин Трампа: в Белом доме жестко ответили

Американская администрация обвинила ритейл-гиганта Amazon во "враждебных" действиях из-за якобы планов отражать на своем сайте, какую долю от стоимости товара составляют пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. В самой компании это отрицают.

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Официально о планах демонстрировать две цены в Amazon не заявляли – эта информация появилась 29 апреля на ресурсе Punchbowl, авторы которого ссылались на собственные источники. На ежедневном пресс-брифинге министра финансов США Скотта Бессента и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт спросили, соглашаются ли они с тем, что это стало "четкой демонстрацией того, что именно американскому потребителю, а не Китаю, придется платить за эту политику".

"Это враждебный и политический шаг со стороны Amazon. Почему компания Amazon не сделала этого, когда администрация Байдена подняла инфляцию до самого высокого уровня за 40 лет? ... Это еще одна причина, почему американцам стоит покупать американское и почему мы возвращаем критические цепочки поставок домой (в США. – Ред.)", – цитирует Ливитт CNBC.

Кроме того, она отметила, что Дональда Трампа проинформировали о планах Amazon и подчеркнула, что решение компании не стало для американской администрации неожиданностью. Ливитт обвинила ритейлера в сотрудничестве с "китайской пропагандой", очевидно, имея в виду информацию, опубликованную в Reuters в 2021 году – ссылаясь на собственные источники агентство сообщило, что за два года до того Amazon по требованию правительства КНР удалил отзывы и оценки клиентов из книги

Из-за этого акции компании американского миллиардера Джеффа Безоса упали более чем на 2% на премаркете. После этого в компании решили впервые отреагировать на скандал, отрицая все обвинения.

"Команда, управляющая нашим магазином сверхдешевых товаров Amazon Haul, рассматривала возможность введения импортных сборов на определенные товары. Но это никогда не рассматривалось для основного сайта Amazon и не внедрялось ни на одном из ресурсов Amazon", – заявил представитель компании.

Впрочем, ранее OBOZ.UA сообщал, что некоторые компании действительно стремятся переложить на американских потребителей пошлины, которые они платят за поставки своих товаров в США. В частности, поднять стоимость своей продукции для клиентов в Соединенных Штатах решила немецкая компания Deutz.

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