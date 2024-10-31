'Алло' профинансировала медицинскую 3D-печать для военных на 6 миллионов гривен

В течение полугода маркетплейс инновационных товаров Алло финансировал работу медицинской 3D-лаборатории в Superhumans Center: каждый месяц компания передавала 1 млн гривень для печати изделий для протезирования и реабилитации пациентов с тяжелыми травмами. При поддержке компании в рамках благотворительного проекта "Инновации ради движения" улучшено качество жизни около 360 пациентов. В целом при помощи трех разных технологий печати изготовлено более полутысячи индивидуальных изделий: около 120 накладок на протезы, более 60 ортезов, 25 анатомических моделей, 5 культеприемников и около 350 адаптивных девайсов, запчастей для протезов, реабилитационных устройств для облегчения выполнения разных активностей и движений, а также много тестовых изделий, которые помогали с улучшением конечного результата и созданием индивидуальных изделий для пациентов.

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"Для тысяч военных и гражданских лиц протезирование и реабилитация – возможность вернуться к жизни. 6 миллионов гривень, переданных нами для 3D-лаборатории, пошли на материалы для медицинской 3D-печати. Эта технология дала возможность ускорить изготовление элементов протезирования и удешевить их стоимость без потери качества, а значит – помочь большему количеству людей. Мы рады быть причастными к инновациям и новым технологиям, работающим на победу и облегчающим жизнь", – отмечает Дмитрий Деревицкий, сооснователь маркетплейса Алло.

В 3D-лаборатории уже налажены проектирование и печать необходимых для пациентов устройств.

Накладки на протезы конечностей двух типов: косметические сетчатые, чтобы прикрыть детали протеза и придать форму конечности, и сплошные, защищающие протез в полевых условиях и способствующие его безопасному использованию. Проектируются они индивидуально, придавая протезу уникальность, поэтому пациенты с удовольствием пользуются этими накладками. Если увидите ветерана, у которого на протезе изображены тризуб или череп, то это накладка из 3D-лаборатории.

двух типов: косметические сетчатые, чтобы прикрыть детали протеза и придать форму конечности, и сплошные, защищающие протез в полевых условиях и способствующие его безопасному использованию. Проектируются они индивидуально, придавая протезу уникальность, поэтому пациенты с удовольствием пользуются этими накладками. Если увидите ветерана, у которого на протезе изображены тризуб или череп, то это накладка из 3D-лаборатории. Адаптивные изделия для реабилитации необходимы для разрабатывания конечностей и повышения их функциональной независимости. Адаптивные изделия побуждают пациентов к физической активности и отработке движений как до протезирования, так и после.

необходимы для разрабатывания конечностей и повышения их функциональной независимости. Адаптивные изделия побуждают пациентов к физической активности и отработке движений как до протезирования, так и после. Анатомические модели травм лица помогают в проведении операций по челюстно-лицевой хирургии нового уровня. Благодаря такой ЗD-модели врачи имеют возможность внимательно изучить травму пациента, спроєктировать реконструкцию лица и наилучшим образом подготовиться к операции.

В лаборатории также производят индивидуальные ортезы для защиты конечностей, культеприемники, стабисы для передвижения без использования коленных механизмов пациентами с двойной ампутацией ног. В планах – разработать насадки для протеза Koala, чтобы пациенты могли делать то, что не могут обеспечить стандартные протезы верхних конечностей.

"Команда Superhumans Center внедряет самые современные технологии в протезировании и хирургии. Мы хотим, чтобы последние мировые ноу-хау были доступными для украинцев. Детали протезов, ассистивные технологии и модели для хирургических вмешательств уже почти год индивидуально проектируются и изготавливаются в нашей 3D-лаборатории. Каждое изделие является уникальным и соответствует стандартам медицинского назначения. Наше партнерство с компанией Алло в течение 6 месяцев обеспечило функционирование 3D-лаборатории: специалисты не только имели доступ к самым лучшим материалам, тренингам и программному обеспечению, а еще и учили команду и пациентов технологиям 3D-печати. Благодарны за поддержку, возвращающую украинцам качество жизни и продвигающую протезирование и хирургию на иной уровень", – комментирует Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.

По условиям благотворительного проекта "Инновации ради движения", маркетплейс Алло перечислял с каждой оплаты покупки банковской картой на сайте allo.ua и в мобильном приложении 100 гривень на медицинские инновации и 3D-принтинг, который удешевляет и ускоряет процесс реабилитации пациентов. На протяжении 6 месяцев клиенты оплачивали картами покупку товаров Алло, в частности пауэрбанков, фитнес-браслетов, смартфонов и наушников. Также покупали и аккумуляторные лампы, смарт-часы, маршрутизаторы, приставки Smart TV, электрочайники, умные весы, корм для котов и мультипечи.

Это уже второй опыт сотрудничества Алло с Superhumans Center. По результатам обоих проектов компания собрала и перечислила 21 миллион гривень: 15 миллионов были направлены на изготовление высокотехнологичных протезов верхних и нижних конечностей для девяти пациентов Superhumans Center, а 6 миллионов – на закупку материалов для 3D-печати необходимых элементов протезов и реабилитации для каждого второго пациента, которые во время поддержки находились в Центре.

Алло – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.