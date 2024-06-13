Инвесторы Tesla хотят отсудить у Маска $30 млрд: в чем обвинили миллиардера

Акционеры производителя электроавтомбилей Tesla подали иски к ее генеральному директору Илону Маску. Его обвиняют в инсайдерской торговле акциями компании, что позволило ему заработать миллиарды долларов.

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Как сообщает Reuters, 11 июня Пенсионная система Род-Айленда (ERSRI) обратилась в суд, назвав незаконной прибыль, которую Маск получил от продажи акций в 2021-2022 годах. Истец требует вернуть эти доходы.

В иске говорится, что с конца 2021 года по конец 2022-го Илон Маск и его младший брат Кимбал, занимающий место в совете директоров Tesla, продали акции компании на совокупную стоимость $30 млрд. Утверждается, что акции были проданы на фоне отчета, в котором было сказано о падении производства и поставок электрокаров Tesla значительно ниже прогнозов.

Публично отчет на тот момент еще не был опубликован. Таким образом, братья Маски реализовали свои акции по искусственно завышенным ценам, после чего их стоимость упала. Выручку Илон Маск использовал для покупки соцсети Twitter.

ERSRI владеет около 140 тыс. акций Tesla. При их курсе на 13 июня в $170,66 за акцию, их совокупная стоимость оценивается в $24 миллиона.

Также в ERSRI обеспокоены тем, что совет директоров Tesla недостаточно контролирует действия Маска, что приводит к конфликту интересов. В Пенсионном фонде утверждают, что гендиректор компании несколько раз переводил сотрудников Tesla на работу в купленный им Twitter (на тот момент компания уже была переименована в X). Кроме того, Маск вынуждал Tesla платить за рекламу в Twitter после покупки платформы.

Это уже второй такой иск. В конце мая частный акционер Tesla Майкл Перри также обвинил Маска в инсайдерской торговле, в результате чего он заработал более $7,5 более. Кроме того, в отношении Маска продолжается регуляторное расследование, цель которого определить, было ли нарушено законодательство страны при покупке им Twitter.

Как уже сообщал OBOZ.UA, иск ERSRI подан за два дня до голосования акционеров Tesla о щедром пакете премирования Маска. Если предложение будет поддержано, гендиректор компании может получить $56 млрд.

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