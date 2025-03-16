Абоненты "Киевстара", lifecell и Vodafone могут проконтролировать, за что платят операторам: как узнать все условия своего тарифа

Мобильные операторы время от времени меняют условия своих тарифных планов – однако абоненты не всегда знают об этом. Зачастую это происходит из-за того, что они не замечают либо игнорируют соответствующие уведомления. Впрочем, можно и просто забыть какие-либо детали – особенно, если тариф был подключен давно. Узнать же все его условия можно, связавшись со службой поддержки своего оператора.

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К примеру, абоненты "Киевстара" могут узнать всю информацию о своем тарифе в несколько способов. В частности:

по запросу *100*01*2#;

авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;

в приложении Мой Киевстар

по номеру 466*66.

Также абоненты оператора могут заказать внеочередное получение пакета услуг. В частности:

по номеру 477*202;

в системе самообслуживания "Мой Киевстар";

в контакт-центре или у сотрудника фирменного магазина "Киевстар".

В несколько способов могут узнать детали своего тарифного предложения и абоненты Vodafone. Для этого стоит:

набрать *101#;

позвонить по номеру 111*1.

Кроме того условия своего тарифа можно найти по ссылке. А проверить срок действия месячного пакетата и остаток услуг по тарифу по номеру *101*4#.

Для получения информации о своем тарифе абоненты lifecell могут набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По ней же можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану, а также получить информацию об:

изменении тарифного плана;

предложениях для роуминга.

Кроме того, можно перезаказать пакет услуг по тарифу себе или другому абоненту lifecell. Для этого стоит набрать *700#.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Vodafone c 1 марта повысил стоимость ряда своих тарифов – в частности Red Start, Red Pro, ULTRA и пр. Подорожание составило 50-100 грн. При этом вместе со стоимостью увеличилось наполнение некоторых тарифов.

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