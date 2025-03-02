Vodafone резко повысил цены с 1 марта: какие тарифы подорожали

Мобильный оператор Vodafone c 1 марта повысил стоимость ряда своих тарифов – в частности Red Start, Red Pro, ULTRA и пр. Подорожание составило 50-100 грн. При этом вместе со стоимостью увеличилось наполнение некоторых тарифов.

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Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили: для остальных повышение прошло без бонусов.

Так, тариф Red Pro подорожал на 70 грн – с 260 до 330 грн/месяц. При этом:

объем предоставляемого интернета увеличили до 50 ГБ;

количество минут для звонков на другие сети доведен до 400;

количество SMS увеличено до 350.

Тариф Red Start подорожал на 50 грн – со 190 до 240 грн/месяц. Объем услуг остался без изменений.

Тариф Red Unlim Plus подорожал на 70 грн – с 400 до 470 грн/месяц. Объем услуг остался прежним.

Стоимость тарифа Red Unlim Max выросла на 75 грн – с 500 до 575 грн/месяц. Объем услуг остался без изменений.

Тариф ULTRA подорожал на 100 грн – с 600 до 700 грн/месяц. Объем услуг остался прежним.

Стоимость тарифа Red Max была увеличена на 70 грн – с 330 до 400 грн/месяц. При этом он получил новое название – Red Unlim.

"Вы получите безлимитный интернет на максимальной скорости. А услуги Online, Social и Video Pass станут недоступны", – сообщали в операторе.

В то же время, отмечили в Vodafone, для абонентов всех указанных предложений, у которых подключена услуга "Год без абонплат", стоимость тарифа не изменится до истечения срока ее действия. После этого же услугу можно будет подключить заново.

Как сообщал OBOZ.UA, также Vodafone анонсировал закрытие своего тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019 с 18 марта. После этого абонентов тарифа переведут на другой – Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить на 20 грн дороже. При этом сам перевод на новый тариф будет бесплатным.

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