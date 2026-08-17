4 млн грн на наземные роботизированные комплексы: ОККО присоединилась к проекту "Флаг Независимости"

К 35-й годовщине провозглашения независимости Украины компания ОККО присоединилась к проекту "Флаг Независимости", организованному общественной организацией Ukraine WOW и фондом "Вернись живым". Компания приобрела 100 экземпляров воссозданного Флага Независимости и пожертвовала 4 млн грн на закупку наземных роботизированных комплексов (НРК) для Сил обороны Украины.

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75 флагов компания передаст украинским школам в разных регионах страны, которые будут выбраны случайным образом. Еще 25 флагов ОККО развернет вместе со своими командами в разных уголках Украины.

В рамках проекта общественная организация Ukraine WOW и фонд "Вернись живым" при поддержке Верховной Рады Украины воссоздали Флаг Независимости – такого же цвета и размера, как и оригинальный флаг 1991 года. Всего было изготовлено 1000 экземпляров.

"ОККО стала первой компанией, присоединившейся к проекту, приобретя 100 флагов. Для нас важно участвовать в инициативах, которые не только объединяют вокруг важных для страны символов, но и приносят конкретный результат для Сил обороны Украины", — комментирует Василий Дмитрив, вице-президент по маркетингу и развитию ОККО.

Средства, собранные в рамках проекта "Флаг Независимости", фонд "Вернись живым" направит на закупку наземных роботизированных комплексов для Сил обороны. НРК помогают выполнять задачи на самых опасных участках фронта без прямого риска для людей: их используют для эвакуации раненых, доставки медикаментов, провизии, боеприпасов и других необходимых грузов.

"Наземные роботизированные комплексы выполняют самые рискованные задачи вместо военных, медиков и водителей. Например, там, где один НРК может перевезти до 500 килограммов груза за два часа без риска для жизни военных, потребуется 25 человек, которым придется находиться в зоне поражения FPV-дронов, и значительно больше времени", – объясняет Олег Карпенко, заместитель директора фонда "Вернись живым".

ОККО системно поддерживает Силы обороны Украины и реализует совместные проекты с фондом "Вернись живым". В частности, в рамках благотворительной инициативы "ОКО ЗА ОКО" уже собрано 1,5 млрд грн на оружие и технику для ВСУ.

Сейчас продолжается четвёртый этап инициативы – "ОКО ЗА ОКО. Дронопад".

Всего с начала полномасштабного вторжения ОККО направила более 4,3 млрд грн на поддержку войск и гуманитарные проекты.