ЕБА просит продлить кассовый метод НДС в энергетике из-за долгов и финансового давления

Отрасль электроэнергетики из-за проблемы накопившихся долгов и дисбаланса в финансировании требует изменений условий налогообложения.

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Об этом сообщила Европейская бизнес ассоциация.

"Во избежание дополнительной финансовой нагрузки на предприятия энергетической отрасли эксперты ЕБА предлагают... Продолжить действие кассового метода для начисления НДС для участников рынка электрической энергии до 1 января 2028 года", – говорится в сообщении.

Бизнес отмечает, что действующее законодательство предусматривает возможность применения кассового метода начисления НДС для участников рынка электрической энергии до 1 января 2026 года.

В то же время, как отмечают компании-члены Ассоциации, основания для принятия этой нормы остаются актуальными и ситуация на рынке электроэнергии требует сохранения данного налогооблагаемого механизма.

В ЕБА отмечают, что задолженность в секторе ВИЭ остается критическим препятствием для своевременной уплаты НДС.

"Производители электроэнергии не получают средств вовремя, что делает невозможным уплату НДС без фактического поступления платежей. Поэтому действие кассового метода должно быть сохранено", – подчеркивает бизнес.

Сообщается, что ЕБА обратилась с соответствующими предложениями в парламент и правительство.

Как уже отмечалось, за последние полгода задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников сократилась на 37,7% – с 35,8 млрд грн до 22,3 млрд грн.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что выплата долгов за "зеленую" электроэнергию будет стимулом строить новые электростанции.