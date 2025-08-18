EBA призвала Раду предусмотреть дополнительное финансирование 'Укрзализныци' из госбюджета

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) призвала народных депутатов поддержать положения законопроекта №13439-3, который предусматривает увеличение размера Резервного фонда госбюджета. Дополнительные средства могут, по решению КМУ, направляться на срочные меры преодоления военной агрессии, в частности на поддержку непрерывной работы главного украинского железнодорожного оператора – "Укрзализныци".

"В ближайшее время во втором чтении планируется рассмотрение законопроекта №13439-3, который содержит положения по наращиванию Резервного фонда на фоне растущих угроз для критической инфраструктуры страны. Это позволит правительству направлять средства на неотложные нужды в отраслях, критических для функционирования украинской экономики – в частности, предусмотреть от 8 млрд грн финансовой поддержки для АО "Укрзализныця", которая в условиях тяжелых вражеских обстрелов обеспечивает бесперебойное функционирование железнодорожной транспортной системы для нужд военных, экономики и гражданского населения", – сказано в сообщении.

В 2025 году, по прогнозам, убытки "Укрзалізниці" от пассажирских перевозок достигнут 22 млрд грн, ведь тарифы для населения зафиксированы на время военного положения, а расходы постоянно растут. Ранее эти убытки покрывались путем кросс-субсидирования – из доходов, полученных от грузовых перевозок. Средства, которые должны направляться на развитие инфраструктуры и улучшение логистических сервисов, вынужденно тратились на покрытие убытков пассажирского сегмента. Но, с существенным падением объемов грузов из-за оккупации и разрушения промышленности, источники для такого кросс-субсидирования исчерпаны, отметили в EBA.

"Грузовладельцы уже не могут выдержать дополнительной нагрузки, критически ухудшилась их конкурентоспособность, в частности в ситуации, когда многие предприятия находятся в трудном положении из-за влияния полномасштабной войны. Учитывая это Европейская Бизнес Ассоциация призывает поддержать законопроект № 13439-3, ведь принятие упомянутого положения будет способствовать поддержке обороноспособности страны, экономической активности и выполнения важных социальных функций государства, при этом не обостряя критически проблемы для экономики", – отметили в EBA.

Ранее народный депутат Людмила Буймистер отметила, что профинансировать "Укрзализныцю" можно за счет налогов со сверхприбылей банков. Для этого Верховная Рада должна внести изменения, которые позволят дофинансировать УЗ на 8 млрд грн.