EBA призвала НКРЭКУ сохранить текущие предельные цены на рынке электроэнергии

Европейская Бизнес Ассоциация призвала НКРЭКУ сохранить действующий уровень прайс-кепов на рынке электроэнергии после завершения действия временных ограничений в конце марта.

В обращении к регулятору эксперты Комитета по энергетике Ассоциации отмечают, что текущие предельные цены являются ключевым условием стабильной работы энергосистемы в условиях дефицита мощностей и поврежденной инфраструктуры.

"Сохранение текущего уровня предельных цен является необходимым условием для стабильного функционирования рынка электроэнергии", – отмечают в Европейской бизнес ассоциации.

Речь идет о прайс-кэпах на уровне 15 000 грн/МВт-ч для рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка и 16 000 грн/МВт-ч – для балансирующего рынка, которые действуют до 31 марта 2026 года.

В Ассоциации подчеркивают, что именно эти ценовые параметры позволили поддержать баланс на рынке, стимулировать импорт электроэнергии и создать предпосылки для развития новой генерации. В то же время они обеспечивают предсказуемость для инвесторов, что является критически важным для реализации проектов в сфере распределенной и маневренной генерации.

"Снижение предельных цен может сделать экономически невыгодной работу маневровой генерации", – предупреждают эксперты.

По мнению EBA, это также может привести к ухудшению баланса в энергосистеме и увеличению объемов отключений в часы пиковой нагрузки.

Между тем в ICC Ukraine отметили, что предельные цены играют критическую роль в обеспечении импорта электроэнергии, который остается одним из ключевых инструментов балансировки энергосистемы в условиях дефицита мощностей.