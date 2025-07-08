Компания ДТЭК вошла в пятерку лучших работодателей Украины.

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Об этом свидетельствует рейтинг "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Согласно ему, ДТЭК занял 5 место в рейтинге лучших работодателей Украины. Первые четыре места заняли АТБ, МХП, Новая почта и ОККО.

Всего в сотню лучших работодателей страны вошли системные банки, IТ компании, крупные агрохолдинги, ведущие фармацевтические компании, предприятия пищевой промышленности, международные бренды, крупные торговые сети и тому подобное.

Напомним, в прошлом году ДТЭК Рината Ахметова также был признан одним из лучших работодателей Украины.