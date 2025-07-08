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ДТЭК занял 5 место в рейтинге лучших работодателей Украины
Компания ДТЭК вошла в пятерку лучших работодателей Украины.
Об этом свидетельствует рейтинг "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".
Согласно ему, ДТЭК занял 5 место в рейтинге лучших работодателей Украины. Первые четыре места заняли АТБ, МХП, Новая почта и ОККО.
Всего в сотню лучших работодателей страны вошли системные банки, IТ компании, крупные агрохолдинги, ведущие фармацевтические компании, предприятия пищевой промышленности, международные бренды, крупные торговые сети и тому подобное.
Напомним, в прошлом году ДТЭК Рината Ахметова также был признан одним из лучших работодателей Украины.