ДТЭК восстановил более 750 энергообъектов и 2 тыс. км линий электропередачи в Одесской области в рамках подготовки к зиме

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону ДТЭК Одесские электросети восстановили более 750 энергетических объектов и 2 тыс. линий электропередачи.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК Одесские электросети вместе с властями продолжает готовить Одесскую область к предстоящей зиме. Энергетики в условиях военного времени уже обновили 756 важных энергетических объектов и более 2 тысяч километров линий электропередачи. В комплексе эти мероприятия повысят надежность электроснабжения во время прохождения отопительного сезона сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что сейчас в Одесской области продолжается подготовка к зиме и все службы во главе с властями готовят инфраструктуру ко всем возможным испытаниям, чтобы у жителей региона был доступ к услугам первоочередной необходимости, а также свет и тепло.

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В ДТЭК добавили, что сейчас состояние распределительной сети позволяет обеспечивать всех клиентов стабильным электроснабжением при отсутствии новых атак врага на энергосистему страны. Ранее сообщалось, что ДТЭК к началу отопительного сезона модернизировал три высоковольтные подстанции в столице, питающих часть Печерского, Соломенского, Голосеевского, Шевченковского районов и Левого берега.