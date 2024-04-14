ДТЭК вернул свет в 37 населенных пунктов Донбасса, обесточенных из-за обстрелов

В течение двух дней энергетики компании ДТЭК возобновили электроснабжение для 5 тыс. семей в Донецкой области, дома которых были обесточены в результате атак по энергетическим объектам.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Донетчина остается зоной наиболее активных боевых действий. Энергоинфраструктура региона постоянно испытывает разрушения – повреждаются сети и оборудование.

"В течение последних суток аварийно-ремонтным бригадам ДТЭК Донецкие электросети удалось с разрешения военных выполнить ряд ремонтов в 37 населенных пунктах области. Это позволило вернуть электричество в дома 4,9 тысяч семей обесточенных из-за обстрелов", - отметили в компании.

Энергетики начинают ремонты сразу, как только это становится возможным и военные дают разрешение на проведение работ. Ежедневно над обновлениями в Донецкой области работает около 70 бригад энергокомпании.

Напомним, за три месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 1,9 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.