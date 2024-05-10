ДТЭК в четыре раза увеличил импорт электроэнергии для поддержки экономики Украины

Компания Д.Трейдинг, входящая в Группу ДТЭК Рината Ахметова, в четыре раза увеличила импорт электроэнергии, чтобы уменьшить дефицит в системе и тем самым поддержать украинскую экономику.

Об этом говорится в сообщении Д.Трейдинга.

"Д.Трейдинг оперативно реагирует на изменение баланса спроса и предложения в энергосистеме, существенно наращивая импорт электроэнергии из Европы. После атак 8 мая объемы поставок импортного ресурса со стороны компании выросли почти в четыре раза", - говорится в нем.

Как отметил генеральный директор Д.Трейдинг Дмитрий Маляр, привлечение импорта позволяет промышленным потребителям минимизировать риски ограничений потребления электроэнергии и продолжать работать в эти сложные времена.

В апреле Д.Трейдинг обеспечил треть всего импорта электроэнергии в Украину – 32%, в марте – 46%. Компания системно импортирует электроэнергию, чтобы снизить дефицит в энергосистеме и поддерживать экономику Украины.

Напомним, в ночь на 8 мая россияне запустили более 50 ракет и десятки "шахедов" по энергетической инфраструктуре в шести регионах Украины.

В результате уже пятой массированной атаки по энергосистеме за полтора месяца пострадали три ТЭС ДТЭК.