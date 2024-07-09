ДТЭК установил временные подстанции, чтобы заживить 'Охматдет' после обстрела РФ

ДТЭК работает над установкой временных трансформаторных подстанций, чтобы больница "Охматдет" была обеспечена постоянным источником электроэнергии.

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Об этом в эфире Общественного радио заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"На территории больницы было две подстанции. Они полностью разрушены. От них питалась в принципе вся инфраструктура больницы, поэтому со вчерашнего дня мы оперативно оказываем помощь в установлении временных трансформаторных подстанций – они называются КТП, чтобы заживить по временной схеме те помещения больницы, которые нуждаются в этом", – сказал он.

Сахарук добавил, что до этого больница была вынуждена использовать генераторы. Поэтому сейчас энергетики ДТЭК работают над тем, чтобы "Охматдет" был обеспечен постоянной схемой питания.

Он пояснил, что разрушенные Россией подстанции были энергетической инфраструктурой именно больницы, поэтому параллельно идет работа с местными властями для установления КТП.

Также вчера энергетики заживляли другие дома, обесточенные в результате атаки.

Напомним, в понедельник, 8 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву.

В результате атаки в столице погиб 31 человек, в то время как пострадало более ста.