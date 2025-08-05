ДТЭК усовершенствовал прогнозы производства 'зеленой энергии', что улучшит стабильность энергосистемы

Компания ДТЭК начала использовать разработку, которая позволяет диспетчерам энергосистемы получать более точные показатели генерации электроэнергии из ВИЭ и улучшает эффективность управления энергосистемой Украины.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Сообщается, что компания ввела в опытную эксплуатацию собственный алгоритм прогнозирования производства электроэнергии на своих электростанциях, в частности на Тилигульской ВЭС.

В компании отметили, что за полгода предоставления прогнозируемых данных генерации собственная разработка ДТЭК имеет на 23% лучший прогноз за тот, который получен от одной из международных компаний.

"Если перевести эти проценты в цифры, то за контрольный период в полгода компания получила на 23% или на 10,43 ГВт – уменьшение небалансов перед ГП "Гарантированный покупатель", и на 12% или на 6,75 ГВт – уменьшение небалансов для "рынка на сутки вперед", - подчеркивают в компании.

Также отмечается, что кроме пользы для стабильности энергосистемы, данная разработка имеет положительный экономический эффект для компании. Она позволяет уменьшить платежи за небалансы, которые начисляются в случае больших расхождений между прогнозируемым и фактическим объемом производства электроэнергии на предприятиях ДТЭК ВИЭ.

По словам заместителя генерального директора ДТЭК ВИЭ Олега Соловья, данная разработка результат работы команды. Он отметил, что специалисты часто инициируют идеи, которые позволяют усовершенствовать или начать инновационные решения в рабочих процессах.

"Сейчас проект более 8 месяцев стабильно демонстрирует лучшие результаты по сравнению с тремя прогнозами европейских компаний. Мы планируем перевод проекта в промышленную эксплуатацию уже ориентировочно с октября", – заявил Соловей.

Как сообщалось, в июле ДТЭК Рината Ахметова впервые реализовала собственные гарантии происхождения электроэнергии в Украине.