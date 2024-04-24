ДТЭК признана компанией с лучшей репутацией в энергетике

ДТЭК признана компанией с лучшей корпоративной репутацией в рамках ежегодного национального рейтинга "Репутационные АКТИВисты 2024" в номинации "Энергетика".

Жюри рейтинга из 149 независимых аналитиков, отраслевых экспертов и специализированных журналистов ведущих медиа определило среди 663 компаний разных отраслей те, чьи владельцы, топменеджмент и коммуникационные команды продемонстрировали лучшую работу своей системы репутационного менеджмента в условиях войны. Согласно рейтингу, компания ДТЭК стала лидером в секторе энергетики.

"Репутационный менеджмент по своей природе – довольно сложный бизнес-процесс высшего уровня, комплексный и многоаспектный. Его результат – восприятие компании целевыми аудиториями. Его фундамент – реальные действия владельцев", – отмечают авторы рейтинга.

При работе над рейтингом эксперты анализировали комплексность работы с репутацией, непрерывность коммуникаций, коммуникационные команды, корпоративную социальную ответственность и системную работу с репутационными рисками.

Каждый из критериев рассчитывается на основе комплекса показателей по шкале от 0 до 10 баллов, а комплексная оценка – это агрегированный результат этих показателей.

Показателями оценки в рамках методологии репутационная стабильность, медиа-активность, инновационный подход, имиджевый капитал КСО и антикризисная устойчивость.