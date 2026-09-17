ДТЭК привлек наибольший объем финансирования от DFC США в энергетику Украины с начала полномасштабной войны

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) одобрила кредит для компании ДТЭК Рината Ахметова на финансирование проекта систем хранения энергии мощностью 200 МВт/400 МВт·ч. Сделка стала крупнейшей для DFC в энергетическом секторе Украины с начала полномасштабного вторжения.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что кредит был одобрен Советом директоров DFC 16 сентября. В ДТЭК подчеркивают, что сделка открывает возможности для привлечения большего объема иностранных частных инвестиций в восстановление Украины.

Системы хранения энергии ДТЭК уже работают на шести площадках в Украине. Их общая мощность составляет 200 МВт, а емкость – 400 МВт·ч, и они способны реагировать на нарушения в работе сети за считанные миллисекунды, помогая поддерживать стабильность энергосистемы.

"Решение DFC является проявлением доверия к нашему энергетическому сектору и свидетельствует о том, что Украина является привлекательным направлением для международных инвесторов. Это соглашение позволяет компании ДТЭК, которая является крупнейшим частным инвестором в Украине, направить дополнительный капитал на реализацию ряда проектов, которые укрепят нашу общую энергетическую безопасность", – заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Генеральный директор DFC Бен Блэк подчеркнул, что такие инвестиции будут способствовать американскому экспорту, защите критически важной инфраструктуры Украины и укреплению позиций американских компаний на международных рынках.

Напомним, ранее ДТЭК запустил крупнейший в Украине комплекс систем хранения энергии.