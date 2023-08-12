ДТЭК ликвидировал последствия обстрелов и вернул свет 40 тыс. семей в прифронтовых регионах

За двое суток энергетики ДТЭК вернули свет 40 тысяч семей в 17 населенных пунктах Донецкой области, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Донецкие электросети.

"За 9 и 10 августа аварийно-ремонтные ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично восстановить электричество для жителей 17 населенных пунктов. Жилища 40 531 семьи в Донецкой области снова подключены к электроснабжению", - говорится в нем.

Отмечается, что по информации Павла Кириленко, главы области, обстрелы региона продолжаются. В частности, только Угледар подвергся 22 обстрелам за последние сутки.

В компании подчеркнули, что энергетики ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 534 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным.

Напомним, в июле ремонтные бригады ДТЭК вернули свет для 298 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за российских обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.