ДТЭК и другие компании восстановят разрушенные Россией объекты за собственные средства, прямых последствий для бюджета не будет – МВФ

Ущерб энергетической системе от российских атак весной 2024 года будет возмещен за счет собственных средств ДТЭК и других энергетических компаний, говорится в меморандуме Украины с МВФ.

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"Общий ущерб энергетической системе в результате весенних атак 2024 года составляет более 1 миллиарда долларов. Его, вероятно, будут покрывать пострадавшие компании (ДТЭК и государственные энергокомпании) за счет оборотного капитала и потенциальной донорской поддержки (например, оборудования)", – говорится в тексте меморандума.

В таком случае это будет иметь ограниченное влияние на государственный бюджет 2024 года.

Ущерб энергосистеме от весенних атак МВФ оценивает в 1 млрд. долларов США.

Весной 2024 года Россия совершила 8 массированных атак на энергосистему. По данным МВФ, разрушены 80% украинских ТЭС и 40% ГЭС. Утрачено 9 ГВт мощности при среднем потреблении в 12 ГВт.

В результате возник существенный дефицит электроэнергии, заставляющий "Укрэнерго" ограничивать потребление промышленных и бытовых потребителей для недопущения коллапса энергосистемы.