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ДТЭК Ахметов признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний
Компания ДТЭК стала крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний в 2024 году.
Об этом свидетельствует рейтинг издания NV.
Группа ДТЭК в 2024 году заплатила в бюджеты всех уровней 41 млрд грн.
В общей сложности в прошлом году почти 80 крупнейших частных компаний и банков заплатили 466,5 млрд грн налогов в государственный и местный бюджеты.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в украинскую энергетику 1,2 млрд евро.