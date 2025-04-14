ДТЭК Ахметов признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний

Компания ДТЭК стала крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний в 2024 году.

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Об этом свидетельствует рейтинг издания NV.

Группа ДТЭК в 2024 году заплатила в бюджеты всех уровней 41 млрд грн.

В общей сложности в прошлом году почти 80 крупнейших частных компаний и банков заплатили 466,5 млрд грн налогов в государственный и местный бюджеты.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в украинскую энергетику 1,2 млрд евро.