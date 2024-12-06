'Доверяйте официальным источникам информации': компания 'Фиеста' отрицает обвинения в связях с РФ

В ООО "Фиеста", которое ведет свою деятельность под торговой маркой "АРАКС", отрицают информацию о якобы связях со страной-террористом россией. Как передает 5 канал, компания заявляет, что такие сообщения "абсолютно недостоверны и не соответствуют действительности".

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Там подчеркнули, что единственным надежным источником для получения информации о компаниях является ресурс Министерства юстиции Украины. А все остальные источники – неофициальные, а потому ненадежные.

"Основными бенефициарными владельцами ООО "Фиеста" являются граждане Германии, которые являются налоговыми резидентами Украины, имеют разрешение на иммиграцию и виды на постоянное проживание в Украине. Основателями компании являются также граждане Германии – Чиркинян Грайр и Чиркинян Артем. Оба проживают в Украине более 10 лет, ведут бизнес, платят налоги и активно поддерживают вооруженные силы Украины и другие оборонные структуры", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что "Черноморский банк торговли и развития" является международной финансовой организацией, которая ставит своей целью поддержку регионального развития стран Черноморского региона. Украина является одним из участников этого международного финансового института и "любые предположения о связи компании со страной-агрессором безосновательны".

"Мы обращаемся к общественности и представителям СМИ: доверяйте только официальным источникам информации. Распространение ложных сведений наносит ущерб не только репутации компании, но и подрывает доверие к важным государственным и финансовым структурам. ООО "Фиеста" подчеркивает, что все обвинения безосновательны и не обоснованы никакого подтверждения в реальности", – резюмировали в компании.