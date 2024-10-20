Долговый кризис в энергетике мешает инвесторам строить новую генерацию, – Тинный

Западные инвесторы ожидают, что государство как можно скорее решит долговый кризис в энергетике, чтобы ускорить строительство новых мощностей распределенной энергетики, в том числе возобновляемой.

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Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, комментируя возможность строительства в Украине проектов ветроэнергетики совокупно на 4 ГВт в ближайшие 2-3 года.

"Сейчас частный бизнес строит ничтожно мало по сравнению с тем, что мог бы строить, потому что в этом нет экономического смысла. … Возможности есть, нет никаких стимулов. Ключевым препятствием в построении любых мощностей является государственное регулирование", – сказал Тинный.

По его словам, ключевыми проблемами в энергетике сейчас разные ограничения, зарегулированность и непредсказуемость. Кроме того, постоянно есть недофинансирование энергорынка с многомиллиардными долгами, а цены на электроэнергию искусственно установлены ниже рыночных.

"Соответственно инвесторы не строят, потому что инвестиции не окупаются", – подчеркнул инвестор.

"В Украине темп строительства энергетики частными инвесторами за последние 5 лет сократился в 10 раз", – добавил он.

Снятие искусственных ограничений на энергорынке, его либерализация приведет к тому, что рынок сам себя отрегулирует, там исчезнут долги и в энергетику начнут приходить частные инвесторы с проектами и инвестициями.

"Тогда инвесторы понимают, что ты отпускаешь энергию, и завтра за нее будет оплата. То есть выполняешь бизнес-план. Сейчас ты отпускаешь энергию, а тебе за нее рассчитаются, может быть, через 16 месяцев. За этот срок может быть уже совсем другой курс, ни один банк при таких условиях не будет кредитовать", – подытожил Тинный.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн. По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.