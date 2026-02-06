Долговой кризис на балансирующем рынке угрожает энергобезопасности – ICC Ukraine

Накопление долгов на балансирующем рынке электроэнергии создает риски, сопоставимые с физическими разрушениями энергетической инфраструктуры, и подрывает финансовую устойчивость отрасли.

Об этом говорится в обращении Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine).

В Комитете отмечают, что по состоянию на начало 2026 года задолженность участников балансирующего рынка перед НЭК "Укрэнерго" достигла около 42 млрд грн, тогда как долг самого оператора системы передачи перед участниками рынка превысил 22 млрд грн. Такая динамика, по оценке ICC Ukraine, свидетельствует о ежегодном наращивании задолженности и отсутствии эффективных механизмов ее сдерживания.

Ключевой причиной накопления задолженности в ICC Ukraine называют неуплату электроэнергии отдельными категориями так называемых "защищенных" потребителей, которые не подлежат отключению. Речь идет о предприятиях государственной и коммунальной собственности, водоканалы, метрополитены и другие объекты, перечень которых постоянно расширялся.

Поэтому "Укрэнерго" фактически вынуждено кредитовать таких потребителей, что лишает энергетические компании средств на ремонты и восстановление сетей в условиях военного положения. В бизнес-сообществе отмечают, что дальнейшее накопление долгов создает угрозу, соизмеримую с физическими разрушениями энергетической инфраструктуры.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко утверждал, что долги на балансирующем рынке выросли более чем на 20% за год из-за неплатежей потребителей.