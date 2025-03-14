Долгосрочные планы по закупке газа позволят продавать его по рыночным ценам, – Слажнев

Чтобы готовиться к предстоящим отопительным сезонам, ориентируясь на собственную добычу газа, Украина должна создать предполагаемые рыночные условия для отрасли.

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Такое мнение высказал аналитик Ассоциации газодобывающих компаний Украины Юрий Слажнев, подчеркнув, что украинские газодобытчики нуждаются в стабильных правилах игры и прозрачном рынке.

"Собственная добыча, она останется основой для Украины и при подготовке к следующим отопительным сезонам, то есть не только следующему. Поэтому это приоритет всегда для добытчиков, понимали, что собственная газодобыча – это приоритет", – отметил аналитик.

Однако, по его словам, российские атаки на газовую инфраструктуру уже привели к сокращению добычи и страна будет вынуждена покрывать дефицит за счет импорта.

"Действительно в этом году, в частности, через атаки по газодобыче мы будем вынуждены импортировать газ, о чем уже публично говорили как группа Нафтогаз, так и Минэнерго",– подчеркнул Слажнев.

По его словам, Украина должна уже сейчас формировать долгосрочную политику, обеспечившую стабильность добычи. Для этого необходимо поддерживать рыночные механизмы, включая понятную регуляторную политику, предполагаемые правила игры и возможность реализации газа по конкурентным ценам.

"И важно не менять правила во время игры во время игры, скажем так. Ну, и понятны долговременные рыночные условия для частного сектора. Мы понимаем, что торговля газом в Украине должна развиваться. Она не должна стоять на месте, она должна масштабироваться", – заявил аналитик.

Он подчеркнул, что единый механизм реализации газа частными добывающими компаниями – продажа через биржу – нуждается в адаптации к имеющимся условиям.

"Увеличение покупателей на биржевых сессиях, успешные непосредственно торговые сессии и долгосрочные планы по приобретению, это как раз те факторы, которые позволят газодобытчикам реализовывать ресурс по конкурентным рыночным ценам", - пояснил Слажнев.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что действующие специальные обязанности по обеспечению газом ряда категорий потребителей по льготным ценам не отвечают рыночным реалиям и создают серьезные финансовые риски для энергосектора.