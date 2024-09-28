Долги в энергетике являются отрицательным триггером для инвесторов - USAID

Нерешение проблемы долгов за производимую зеленую электроэнергию в Украине и на балансирующем рынке уменьшает заинтересованность инвесторов в строительстве новых мощностей энергетики в стране.

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Об этом заявил Александр Мартынюк, главный эксперт по возобновляемой энергетике Проекта энергетической безопасности USAID.

"Что касается возобновляемой энергетики, то здесь у нас есть 2 вида долгов. Первый - долг Гарантированного покупателя перед производителями ВИЭ по зеленому тарифу. Поскольку источник оплаты для укционов, что для производителей по ВИЭ одинаковы, то, очевидно, еще это триггер для потенциальных участников аукционов. Сумма долгов значительна", – сказал Мартынюк.

По его словам, второй важный долг, который может влиять на принятие решения инвесторами по строительству объектов возобновляемой энергетики на рыночных началах, это 33,4 млрд грн долга Укрэнерго поставщикам услуг по балансировке.

Он подчеркнул, что долги накапливаются и могут выплачиваться в течение года, что оказывает плохое влияние на инвестиционную привлекательность новых проектов.

"Перспектива получить средства за выполнение команды Укрэнерго по разгрузке через год после окончания этих команд может быть достаточно не интересна инвесторам", – отметил эксперт.

При этом он рассказал, что долги в энергетике формируются из-за невозможности отключать некоторых потребителей, которые не платят за потребленную энергию, несбалансированность тарифов естественных монополий, как Укрэнерго, а также несбалансированность ПСО на участников рынка электроэнергии.

Мартынюк также рассказал, что проект энергетической безопасности проводит исследования и провел сценарные расчеты тарифов для НЭК Укрэнерго, чтобы компания могла покрыть текущие обязательства перед Гарпоком, и предложил различные решения по погашению накопленной задолженности.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд. грн. По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.