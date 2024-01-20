Долги в энергетике не способствуют привлечению инвестиций в зеленую энергетику – советник Шмыгаля

В Украине не такие благоприятные условия для развития сектора возобновляемой энергетики, как об этом говорят, из-за наличия многомиллиардных задолженностей, что демотивирует инвесторов во вложении средств в экономику Украины.

Видео дня

Об этом заявил советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко.

"Не платя производителям из ВИЭ за их товар в полном объеме, мы нивелируем тезисы о благоприятной инвестиционной среде. Это главный демотиватор привлечения инвестиции не только в отрасль, но и в Украину в целом", – отмечает Бойко.

Он напомнил, что долги вызваны несколькими факторами. В частности, из-за возникшей на рынке цепной задолженности из-за неполного выполнения НАЭК "Энергоатом" своих обязательств по поддержке льготных цен на электроэнергию для населения.

"Условно, в случае погашения "Энергоатомом" своих долгов по обеспечению тарифов для населения в рамках ПСО (а это около 19 млрд грн на конец 2023 года), эта сумма должна "пробежаться" по основным участникам рынка и снизить на эти же 19 млрд грн задолженность "всех перед всеми", – добавил Бойко.

По его словам, погашение долгов участниками энергорынка путем оплаты услуг по передаче привело бы к возможности НЭК "Укрэнерго" оплатить долги перед ВИЭ (через оплату услуги Гарантированному покупателю), оплата со стороны ОСР технических потерь, привела бы к возможности рассчитаться с производителями, которые балансируют систему.

Бойко отметил, что государство должно наработать понимание, как бороться со всеми причинами возникновения долгов на энергорынке.

Как известно, в энергетической отрасли работают только комплексные решения. Нельзя принять одно волшебное постановление правительства или регулятора, которое решит все проблемы и сразу все изменится к лучшему", – говорит Бойко.

Кроме того, он сообщил, что значительная часть задолженности сосредоточена на "Укрэнерго". Это, в частности, долги за услугу по передаче электроэнергии (на конец декабря 2023 года превышают 24 млрд грн) услугу по диспетчеризации (балансированию) энергосистемы (более 9 млрд грн) и долги балансирующего рынка (около 30,5 млрд грн).

Основными неплательщиками за передачу являются ОСРы, ПУУ и государственные компании (шахты, водоканалы, коммунальные предприятия). Это, как указывает Бойко, делает невозможным эффективное финансирование оператором системы передачи всех мер, связанных с обеспечением безопасности поставки электроэнергии, а также снижает выплаты по "зеленому" тарифу генерации из ВИЭ.

Напомним, по итогам 2023 и 2022 годов уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ составляет не более 55%.

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, тариф на передачу электроэнергии компанией в среднем на 7-10% ниже, чем нужно для финансирования оплаты услуги по увеличению возобновляемой генерации.