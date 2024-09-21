Долги в энергетике могут привести к ухудшению ситуации в отрасли, – экс-замминистра

Если долги в энергетике будут скапливаться, ситуация в отрасли может ухудшиться. Тогда предприятия не смогут платить зарплату своим работникам. Об этом заявил бывший замминистра энергетики Алексей Рябчин.

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По его словам, ранее на электронергию держали определенный уровень цены, но стало ясно, что компании оказываются в еще больших долгах.

"Может быть хуже, потому что компании могут банально не заплатить своему рабочему, и он в Европу поедет или перейдет в частное предприятие какое-то работать с более конкурентными зарплатами", - предупредил он.

Эксзамминистра считает, что НКРЭКУ, как независимый регулятор, должен общаться с бизнесами, анализировать их бюджеты, а также понимать платежеспособность населения, чтобы находить необходимую точку равновесия.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что из-за огромных долгов в энергетике блокируется развитие новых проектов, а потенциальные инвесторы замораживают существующие.