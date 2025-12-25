Долги на балансирующем рынке стали ключевой проблемой энергетики, – Омельченко

Главной проблемой украинского энергорынка на сегодня являются долги на балансирующем рынке и взаимная задолженность между ключевыми участниками, прежде всего НЭК "Укрэнерго", поставщиками и производителями из возобновляемых источников энергии.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, на фоне общей ситуации в отрасли именно долговой кризис создает наибольшие риски для стабильной работы рынка электроэнергии.

"Ну, по сравнению с общим. Это не главная проблема на сегодня. Главная проблема – это долги на балансирующем рынке, это долги перед компанией "Укрэнерго" и со стороны поставщиков, и также долги перед "зеленой генерацией", то есть компанией соответственно "Укрэнерго""", – отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что речь идет не об отдельных долгах, а о системной взаимной задолженности, которая накапливается между всеми сегментами рынка.

"Огромная взаимная задолженность, так называемая. Она составляет сейчас более 40 миллиардов гривен", – подчеркнул эксперт.

Ранее директор информационно-аналитического GMK центра, председатель Комитета устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Станислав Зинченко отметил, что системные долги на рынке электроэнергии стали следствием неэффективного государственного управления и хронической недоинвестированности отрасли.