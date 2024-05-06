Долги на балансирующем рынке мешают привлечению инвестиций в маневровую генерацию – 'Монополист'

Из-за долгов на балансирующем рынке электроэнергии не удастся привлечь инвестиции в маневровую генерацию и преодолеть дефицит мощностей в украинской энергосистеме.

Об этом сообщает Telegram-канал Монополист.

Отмечается, что из-за неуплаты электроэнергии на балансирующем рынке инвесторы не хотят вкладывать свои средства в установку газовых пикеров и систем накопления энергии.

"Почему никто не инвестирует? Математика прибыли сходится, а физика – нет. Проблема в том, что многие контрагенты не платят "Укрэнерго" по обязательствам. Самая болезненная точка – это неуплата за ресурс, отобранный на Балансирующем рынке. По состоянию на конец марта долги превышали 30 млрд грн. Самые крупные неплательщики: государственные шахты, водоканалы и облэнерго", – объясняет автор материала.

Отмечается, что это происходит из-за отсутствия оборотных средств у шахт и неуплаты водоканалами за потребленную электроэнергию из-за недостаточного размера тарифа на воду.

Также на проблему долгов влияет неуплата облэнерго на балансирующем рынке, перед которыми сформированы долги со стороны поставщиков универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению по льготному тарифу.

"Популизм рушит рынок. А при отсутствии рынка дефицит генерации не удастся преодолеть", – подытожили авторы материала.

Ранее сообщалось, что "Укрэнерго" хочет до конца года решить проблему долгов на балансирующем рынке электроэнергии.