'Укрэнерго' хочет до конца года решить проблему долгов на балансирующем рынке электроэнергии

Госкомпания "Укрэнерго" планирует до конца 2024 года решить проблему долгов на балансирующем рынке электроэнергии.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Я хотел бы подчеркнуть, что мы ставим перед собой задачу в этом году вместе с другими институтами, которые будут участвовать в решении этой проблемы, в этом году полностью закрыть вопросы долгов на балансирующем рынке", - сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что чем раньше это будет сделано, тем быстрее можно будет увидеть в Украине первые проекты строительства распределенной генерации.

Руководитель "Укрэнерго" подчеркнул, что решение проблемы балансирующего рынка также даст необходимый финансовый ресурс государственным компаниям, в частности, работающим в секторе тепловой и гидрогенерации, для восстановления хотя бы частичного повреждений, которые они получили в результате последних атак.

"Поэтому эта цель для нас на этот год является одной из основных, и ее реализация даст очень много положительных моментов для устойчивости нашей энергосистемы как на следующий отопительный сезон, так и в более долгосрочной перспективе", - подытожил он.

Ранее Кудрицкий заявлял, что долги на балансирующем рынке электроэнергии продолжают расти и превышают уже 31 млрд гривен.