Долг 'Укрэнерго' за 'зеленую' электроэнергию снова превысил 30 млрд грн, – Орлова

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) вновь пересекла отметку в 30 млрд грн.

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Об этом сообщила Дарья Орлова, аналитика рынка электроэнергии в ExPro Consulting.

"Долг оператора системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу ВИЭ, которая фактически является источником оплаты "зеленого" тарифа, снова пересек отметку в 30 млрд грн", – отметила Орлова.

По словам эксперта, ситуация с оплатами по "зеленому" тарифу остается сложной: "По состоянию на 1 октября, по данным ГП "Гарантированный покупатель", уровень оплаты по "зеленому" тарифу за текущий год составляет 60,8%".

"Самый высокий уровень оплат наблюдается зимой, когда производство электроэнергии по ВИЭ снижается, а соответственно, уменьшаются и объемы выплат. В мае и июне, когда "зеленая" генерация достигает пика, уровень оплат падает", – уточнила Орлова.

Эксперт напомнила, что 13 ноября НКРЭКУ начнет процедуру установления тарифа на следующий год.

"В то же время фактически регулятор предлагает установить тариф на уровне 665,26 грн/МВт·ч, что на 15% меньше предложения системного оператора. По обновленному проекту от НКРЭКУ, расходы на ПСО для "зеленых" определены в размере 30,7 млрд грн, а прогнозируемый "зеленый" тариф – 6437,28 грн/МВт·ч", – добавила эксперт.

По словам Орловой, тариф на передачу электрической энергии НЭК "Укрэнерго" является ключевым источником для финансирования "зеленого" тарифа.

Недавно советник премьер-министра Украины член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что компания "Укрэнерго" в этом году увеличит существующую задолженность за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников минимум на 8 млрд грн.