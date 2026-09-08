Долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка достиг 32 млрд грн, – Жупанин

Задолженности на балансирующем рынке продолжают расти и уже оказывают всё большее финансовое давление на энергосистему. Об этом заявил бывший заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.

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По его словам, с января 2025 года по июнь 2026 года задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" выросла на 11 млрд грн и достигла 46 млрд грн. Проще говоря, часть компаний потребляет или продает электроэнергию на балансирующем рынке, но деньги за неё вовремя не доходят до оператора системы.

"Задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" на балансирующем рынке за этот период выросла на 11 млрд грн и сейчас составляет 46 млрд грн. Возможно, уже больше, ведь мы с тобой уже в сентябре", – сказал Жупанин.

В то же время, по его словам, долги накапливаются и в обратном направлении: именно "Укрэнерго" также имеет значительную задолженность перед участниками рынка. Это означает, что неплатежи образуют замкнутый круг, когда долги одних компаний автоматически создают проблемы с расчетами для других.

"На балансирующем рынке у „Укрэнерго" беда, как и раньше – долг вырос вдвое. То есть долг перед участниками рынка со стороны „Укрэнерго" составляет 32 млрд грн", – подчеркнул Жупанин.

По его мнению, в государственной политике в отношении энергорынка должны появиться конкретные измеримые цели – не только общие обещания реформ, но и четкая задача остановить рост долгов и начать их сокращать.

Ранее председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил, что долги в сфере возобновляемой энергетики остаются одним из факторов, сдерживающих инвесторов от участия в новых проектах.