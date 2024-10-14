Долг 'Укрэнерго' на балансирующем рынке превышает 16 млрд грн, а компании должны 34 млрд грн

Долг НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке (БР) составляет свыше 16 млрд грн, а долги компаний-участников этого рынка перед НЭК превышают 34 млрд грн.

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Об этом сообщил и.о. главы правления компании Алексей Брехт, передает "Интерфакс-Украина".

"Долги "Укрэнерго" на БР сейчас составляют более 16 млрд грн, его участников перед нами – более 34 млрд грн", – сказал он в блицинтервью Энергореформе.

Брехт отметил, что часть своих долгов компания намерена погасить на средства от продажи мощности межгосударственного пересечения для импортно-экспортных операций с э/э.

"Мы уже в этом году получили соответствующее законодательное решение и собираемся направить на БР часть средств, полученных от распределения доступа к сети системы передачи. Это около года будет около полутора, возможно, 1,6 млрд грн. Это мы уже почти осуществили", – сказал глава НЭК.

Вторым источником погашения долгов он назвал пропорциональное направление на БР и "ГарПок" (в рамках спецобязательств по оплате зеленой э/э) средств от экономии на диспетчеризации в 2023 и 2024 годах.

"Ожидаем соответствующие законодательные изменения. Общий объем погашения задолженности за одобрение этих соответствующих законодательных изменений будет в нашем понимании от 12 до 15 млрд грн", – пояснил Брехт.

Он также добавил, что компания ожидает погашения в этом году НАЭК "Энергоатом" долгов перед поставщиками универсальных услуг (по данным "ГарПока" на конец сентября примерно 10 млрд грн – ЕР), которые со своей стороны перераспределят соответствующие средства на погашение своих долгов перед "Укрэнерго" и операторами системы распределения (ОСР).

"Есть осторожное понимание того, что в этом году долги "Энергоатома" будут погашены. Соответственно, мы сможем также увеличить расчеты по ПСО и на БР", – отметил руководитель "Укрэнерго".

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд. грн. По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.