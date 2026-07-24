До 30% наличными: аналитики KIT Group назвали оптимальный финансовый баланс для путешествия

Наличные средства должны составлять до 30 % бюджета отпуска, а безналичные расходы за рубежом следует контролировать, чтобы не превысить установленные лимиты. Аналитики финансового маркетплейса КИТ Group подготовили подборку советов, которые помогут правильно спланировать бюджет отпуска, а также на какие финансовые нюансы следует обратить внимание во время поездки за границу.

Планируя отпуск, в первую очередь нужно составить его бюджет. Для этого следует проанализировать перечень расходов – жилье, трансфер в обе стороны, транспорт, питание, развлечения, сувениры. Проживание и трансфер обычно оплачивают заранее. Расходы на остальные позиции можно узнать заранее на сайтах и по отзывам. Таким образом, нужно составить бюджет на день, а умножив эту сумму на количество дней, – получить приблизительный бюджет на всю поездку.

"Отдельно стоит выделить пункт "Сувениры", здесь люди чаще всего выходят за рамки запланированного бюджета. Также нужно заложить резерв в размере 10%–20% от общей суммы на непредвиденные расходы – от медицинской помощи до спонтанных покупок", – отмечают аналитики КИТ Group.

Нужно сразу определиться, в каких случаях оплата будет производиться картой, а где понадобятся наличные. О наличных стоит позаботиться заранее. В общем бюджете поездки наличные должны составлять до 30%. Они понадобятся на проезд из аэропорта в отель, расходы на рынке, чаевые и т. д.

Какую валюту брать с собой – евро или доллар – зависит от направления. Если путешествие в страну еврозоны, необходимы евро. Если в выбранной стране расчеты ведутся в долларах, целесообразнее будет именно он.

"Для стран с собственной национальной валютой универсального ответа нет. Иногда выгоднее иметь евро или доллары для последующего обмена на месте. В противном случае стоит ещё в Украине приобрести часть суммы в местной валюте. Это поможет избежать двойной конвертации и лишних потерь на курсе", – советуют специалисты компании.

Валюту можно приобрести на маркетплейсе финансовых услуг КИТ Group, поскольку компания работает с широким перечнем валют для обмена. Это удобно, так как не нужно искать разные валюты в нескольких местах. Курс можно отслеживать в режиме реального времени на сайте отделения и даже зафиксировать его на час, подав заявку на сайте.

Основную часть расходов во время путешествия будет покрывать карта. Это проживание, рестораны, крупные покупки. При расчете картой за границей стоит помнить о комиссии за конвертацию гривны в валюту страны пребывания.

"В этой операции участвуют три стороны: ваш банк, платежная система (Visa или Mastercard) и банк, принимающий безналичные платежи. Конвертацию гривны в местную валюту осуществляет платежная система по курсу, близкому к межбанковскому, который обновляется ежедневно. А вот ваш банк, выпустивший карту, может добавить собственную комиссию. Именно её стоит проверить в тарифах карты ещё до поездки", – отмечают в КИТ Group.

Также лучше брать с собой две карты, а не одну. Резервная карта может понадобиться, если основная заблокируется или потеряется.