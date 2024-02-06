Для укрепления экономики Нацбанк должен продолжить валютную либерализацию, – Магда

Валютные ограничения мешают нормальной работе бизнеса и могут привести к его дефолту.

Об этом заявил политолог и директор Института мировой политики Евгений Магда.

Он рассказал, что введенные в первые дни войны валютные ограничения были вынужденным и правильным шагом для удержания финансовой и макроэкономической стабильности.

"Сейчас валютные ограничения мешают нормальной работе бизнеса. Ни один иностранный бизнес не может вложить деньги и ожидать, что уже в следующем году это предприятие начнет платить дивиденды. Поэтому инвесторы боятся инвестировать в Украину из-за невозможности возвращения своих дивидендов", – объяснил Магда.

То же касается внешних кредитов и облигаций, которые нужно выплачивать, чтобы избежать дефолта бизнеса.

Политолог добавил, что дефолт значительно ограничит операционную деятельность бизнеса, а также возможность всего частного сектора Украины привлекать новые кредитные ресурсы.

"Невыполнение частными компаниями их финансовых обязательств окажет негативное влияние на репутацию Украины, что осложнит привлечение кредитов для восстановления страны",– подчеркнул Магда.

Он подчеркнул, что сейчас в повестке дня – дальнейшая валютная либерализация, которая позволит перечислять средства за границу в объемах, необходимых хотя бы для погашения внешних кредитных обязательств.

"Сегодня Нацбанку важно продолжить работать над дальнейшей валютной либерализацией и устранить валютные ограничения для частного сектора. Для укрепления экономики государство должно признать роль частного сектора и позволить частному бизнесу проглотить немного воздуха", – подытожил Магда.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявлял, что регулятор работает над вторым этапом валютной либерализации.