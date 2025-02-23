Для привлечения инвестиций в 'зеленую' энергетику в Украине нужно создать специальный фонд – ЕУЭА

Иностранные банки готовы предоставить финансирование на строительство зеленых электростанций в Украине, если будут уверены, что они смогут через время вернуть свои средства.

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Об этом сообщает Европейско-украинское энергетическое агентство, отмечая, что такую гарантию можно обеспечить созданием специального фонда.

"Для инвесторов отсутствие гарантий выкупа электроэнергии является наибольшим риском — даже большим, чем военные риски. Другие вызовы можно преодолеть, но это препятствие фактически блокирует дальнейшее развитие ВИЭ", – сказала директор ЕУЭА Анастасия Верещинская.

Она отметила, что ЕУЭА совместно с Украинской ветроэнергетической ассоциацией больше года работали над концепцией Фонда, который решит эту проблему, гарантируя минимальную цену электроэнергии для ВИЭ проектов.

"Этот механизм придаст банкам уверенность в финансировании проектов возобновляемой энергетики, ведь кредиты будут погашены вне зависимости от колебаний рынка или стабильности PPA", – сообщают инвесторы.

В агентстве рассказывают, что, учитывая вызовы в энергетическом секторе Украины, спрос на новые генерирующие мощности очевиден. В частности, частные инвесторы готовы строить новое поколение, а банки – финансировать проекты.

По данным инвесторов, идея Фонда уже нашла широкую поддержку ⁠Министерства энергетики Украины и Министерства экономики, которые признают необходимость такого инструмента и поддерживают его создание.

Кроме того, Европейская комиссия выразила открытость использования средств Ukraine Facility для покрытия рыночных рисков в рамках Фонда, а международные доноры также проявили интерес к наполнению Фонда.

"Для успеха Фонда нужен сильный и авторитетный лидер, обеспечивающий прозрачное управление и эффективный сбор средств", – отмечают в ЕУЭА.

Как сообщалось, ЕБРР поддержал идею создания Фонда, который ускорит строительство зеленой энергетики в Украине. Инвесторы ожидают, что фонд заработает весной 2025 года. Предполагается, что Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия зеленой энергетики могли получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период и это страховало их от колебаний цены электроэнергии на рынке.