Для привлечения инвестиций в энергетику необходимо внедрить market coupling – эксперт

Для обеспечения значительного притока инвестиций в энергетический сектор Украины необходимо, в первую очередь, внедрить так называемый market coupling (объединение европейского и украинского энергетических рынков – ред.).

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Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

"Чтобы пошли инвестиции, нужно в первую очередь обеспечить так называемый маркет-каплинг. Это означает совместимость с правилами, существующими в Европейском союзе", – пояснил эксперт.

По словам Омельченко, украинские энергетические рынки несовместимы с европейскими с точки зрения экономики и правового обеспечения, что существенно сдерживает инвестиции в отрасль.

Эксперт отметил прогресс в развитии энергетики Украины в военное время.

"Мы видим, что уже построено около 100 мегаватт мощности, до окончания года, думаю, что будет всего построено 300 мегаватт. Это достаточно немало, хотя безусловно каких-либо глобальных задач не решает", – отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что Украина движется в правильном направлении, и выразил надежду, что к следующей зиме страна сможет ввести в эксплуатацию около одного гигаватта новых мощностей.

Ранее народная депутат и член парламентского комитета по энергетике Инна Совсун отметила, что введение market coupling не увеличит стоимость электрической энергии на украинском энергорынке.