Для финансовой устойчивости УЗ необходимо расширение бизнес-сегмента в пассажирском направлении и сотрудничество с частным капиталом – медиа

Несмотря на хроническую убыточность пассажирских перевозок, отдельные сегменты могут стать точками роста для "Укрзализныци". Речь идет о международных рейсах, вагонах повышенной комфортности и сотрудничестве с частным капиталом через механизмы публично-частного партнерства, пишет "Центр транспортных стратегий".

Эксперты отмечают: модель субсидирования убытков от пассажирки за счет грузовых перевозок, которой УЗ пользовалась постоянно, больше не работает. Объемы грузов сокращаются, в случае повышения грузовых тарифов они сократятся еще больше, и компания получит еще больше убытков вместо запланированных доходов. Между тем, есть другие направления, развитие которых может обеспечить финансовую устойчивость компании.

К примеру, международные перевозки УЗ демонстрируют стабильный спрос из-за ограничений авиасообщения. "Это не монопольный рынок. Там сверхвысокий спрос", – говорит экс-директор департамента пассажирских перевозок УЗ Александр Красноштан. В то же время он указывает на инфраструктурные ограничения, в частности пропускную способность пограничных переходов.

В профильном министерстве соглашаются: международное направление имеет потенциал для увеличения доходов. Заместитель министра развития общин и территорий Алексей Балеста объясняет, что цена международного билета формируется из украинской и иностранной составляющих, а пересмотр их баланса может стать одним из источников дополнительного дохода.

Уже весной "Укрзализныця" вводит динамическое ценообразование в вагонах СВ и первом классе Интерсити+. По словам Балесты, это позволит гибко реагировать на спрос и повысить маржинальность в премиальном сегменте.

Отдельный резерв это туристические внутренние направления, в частности карпатское. На расстояниях более 300–500 км железная дорога может быть конкурентной альтернативой автотранспорта при условии гибкой тарифной политики и надлежащего качества сервиса.

В то же время состояние подвижного состава остается критическим: средний возраст вагонов превышает 35 лет, уровень износа – более 74%. УЗ имеет ограниченные ресурсы для обновления парка, поэтому эксперты предлагают рассматривать лизинг для вагонов, которые могут работать на прибыльных международных или туристических маршрутах.

Еще одно направление – привлечение частного капитала к развитию вокзалов через концессию. Сейчас 95% вокзалов являются убыточными. В странах ЕС значительную часть доходов вокзалы получают от коммерческой деятельности. "Вокзал должен превратиться в инфраструктуру, которая приносит деньги", – отмечает профессор Андрей Прохорченко.

Как известно, "Укрзализныця" пыталась инициировать повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%, чтобы покрыть убытки от пассажирки, которые достигли уже 22 млрд грн. Но в Минэкономики выступили против: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, "Укрзализныця" должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года. "Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", – заявил министр экономики.