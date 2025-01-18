Дія ставит на паузу ряд важных услуг: когда приложение снова полноценно заработает

Электронные реестры Минюста будут отключены на технические работы до утра понедельника, 20 января. Поэтому ряд цифровых услуг Единого портала государственных услуг "Дія" будет временно недоступн.

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Об этом заявила администрация портала государственных услуг. В "Дії" объяснили, что базы данных отключены из-за "проведения технических работ по восстановлению инфраструктуры реестров, проводимой НАИС".

Также в "Дії" объяснили – портал госуслуг не хранит данные, а только отображает их. Поэтому во время технических работ, когда доступ к реестрам ограничен, услуги, связанные с ними, также недоступны.

В частности, до понедельника не будут работать Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Соответственно, не будут работать связанные с ними услуги:

Регистрация ФЛП, Дія.QR

Бронирование работников

Актовые записи

Зимняя поддержка (дети)

Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком

Помощь при усыновлении ребенка

Помощь на ребенка одинокой матери или отцу

Актовые записи об изменении имени

Актовые записи о рождении

Актовые записи о браке

Актовые записи о разводе

Свидетельства о рождении

Выписка о месте жительства ребенка

Заявление о субсидии

"Вместе с вами ждем, когда реестры восстановят! Следите за обновлениями в социальных сетях", – посоветовали в "Дії".

Интересно, что пользователей – по крайней мере, из числа тех, кто имеет привычку оставлять свои комментарии под сообщениями – больше всего интересует только одна услуга. Это так называемый "Брак онлайн".

Как сообщал OBOZ.UA, в "Дії" вновь стала доступна услуга шеринга документов через кьюар-код. Сервис был возобновлен после масштабной хакерской атаки РФ на реестры Министерства юстиции.

Также на портале госуслуг впервые появилась возможность оплатить государственные услуги, налоги и сборы через государственный банк. Им стал входящий в пятерку крупнейших банков Украины по объему активов Укргазбанк.

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