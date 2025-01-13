В Дії обновили способ уплаты налогов: что изменится для пользователей

На портале Дія впервые появилась возможность оплатить государственные услуги, налоги и сборы через государственный банк. Им стал входящий в пятерку крупнейших банков Украины Укргазбанк по объему активов.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Отмечается, что это должно ускорить обработку транзакций. Что можно оплатить в Дії:

донаты на UNITED24;

налоги ФЛП;

штрафы ПДД;

замену водительского удостоверения;

военные облигации;

судебные штрафы, судебный сбор;

брак онлайн.

В министерстве подчеркнули, что для платежей подойдет как украинская карта, так и зарубежная, кроме карт РФ и Беларуси. Кроме того, переходить ни в какие другие приложения при оплате не придется.

Но несмотря на возможность оплаты, сама услуга брака онлайн недоступна из-за восстановления реестров Министерства юстиции после масштабной российской кибератаки.

Услуга Брак онлайн еще не восстановлена. Как только услуга станет доступной, сообщим в наших социальных сетях", – отметили в Минцифре.

Кроме того, клиенты Укргазбанка должны зарегистрироваться в Дії с установленным приложением банка на своем мобильном телефоне. Для этого нужно:

На главном экране приложения ДІя нажать на иконку BankID.

Из списка доступных банков выбрать Укргазбанк.

Подтвердить вход банка и дать согласие на обработку персональных данных.

Вернуться в Дію для создания и подтверждения кода входа. Можно также настроить вход по FaceID – такая авторизация будет происходить быстрее.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в системе госуслуг Дія предусмотрено возможность узнать наличие штрафа и оплатить его онлайн. Причем уплатить можно не только за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), но и штрафы за административные нарушения. Чтобы уплатить штраф за нарушение ПДД, можно воспользоваться инструкцией на нашем сайте.

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